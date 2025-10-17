Puglia | stamani malfunzionamento dei sistemi informativi regionali Situazione risolta intorno a mezzogiorno
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Si informa che i sistemi informativi della Regione Puglia, risultati temporaneamente non raggiungibili a partire dalle ore 8.15 di oggi a causa di un guasto alle apparecchiature di collegamento che regolano e proteggono il traffico tra il datacenter regionale e la rete internet, sono ora completamente ripristinati e nuovamente accessibili. Il disservizio non ha comportato alcuna perdita o compromissione dei dati esistenti. Durante l’interruzione, i servizi essenziali hanno comunque garantito l’operatività attraverso procedure alternative, assicurando la continuità delle attività. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
INAUGURAZIONE SNIM A BRINDISI Il Salone Nautico di Puglia è un orgoglio per #Brindisi, oltre che per l'intera Regione e l'inaugurazione svoltasi stamani non fa che dimostrarlo. Numeri in crescita, approccio internazionale e un protocollo di intesa appen - facebook.com Vai su Facebook
Una cosa stupida goes to Puglia. Oggi martina franca, domani Ginosa, sabato alessano, se venite vi autorizzo a interrompermi mentre parlo per potermi dire «ma è del mestiere questa?» - X Vai su X
Puglia, sanità nel caos: blackout dei sistemi informatici. Bloccati Cup, 118 e medici di base - A partire dalla mattinata di oggi, 17 ottobre, i sistemi informatici che gestiscono l'intera operatività sanitaria ... Lo riporta msn.com