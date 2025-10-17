Puglia maltempo | allerta temporali fino a notte codice arancione per fascia adriatica barese e Valle d’Itria Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle coste adriatiche della Puglia centrale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, che potranno assumere carattere di maggiore intensita’ e persistenza. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischo’ secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali fino a notte, codice arancione per fascia adriatica barese e Valle d’Itria Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali fino a notte, codice arancione per fascia adriatica barese e Valle d’Itria Protezione civile, previsioni meteo

