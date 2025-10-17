Pug al giro di boa Confronto pubblico il passaggio si è chiuso

Si avvicina un passaggio importante per il nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug) del Comune di Ferrara. Si è conclusa la prima fase dell’iter di approvazione, quella che ha visto al lavoro il Comitato Urbanistico di Area Vasta (Cuav), formato da Regione, Provincia e Comune. Il loro parere, previsto per legge, è vincolante su alcuni aspetti fondamentali, come il rispetto dei limiti di consumo di suolo e le regole per le nuove urbanizzazioni. In questi mesi il Cuav ha messo a punto una versione aggiornata del perimetro del territorio urbanizzato, cioè la linea che separa le aree già edificate da quelle ancora agricole o naturali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

