Pubblicate le graduatorie provvisorie del bando social housing di Venezia
Il Comune di Venezia ha comunicato che il 16 ottobre 2025 sono state approvate le graduatorie provvisorie relative al bando valido per la locazione con contratto Social Housing di circa 200 alloggi, situati in tutto il territorio comunale.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie del bando Social Housing. Sono circa 200 gli alloggi situati nel territorio veneziano, messi a disposizione delle famiglie richiedenti secondo i criteri previsti dal concorso. Le graduatorie provvisorie sono pub - X Vai su X
Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie del bando Social Housing. Sono circa 200 gli alloggi situati nel territorio veneziano, messi a disposizione delle famiglie richiedenti secondo i criteri previsti dal concorso. Le graduatorie provvisorie sono pub - facebook.com Vai su Facebook
Social Housing: le graduatorie provvisorie - 2047 del 16 ottobre 2025 sono state approvate le graduatorie provvisorie relative al Bando valido per la locazione con contratto ... Segnala live.comune.venezia.it
Bando alloggi popolari. Ecco come fare ricorso - Pubblicate graduatorie provvisorie per assegnazione alloggi Erp nell'Empolese Valdelsa. Riporta lanazione.it
Bando taxi, via libera dalla Giunta alle graduatorie definitive per il rilascio di 1.000 nuove licenze - La Giunta di Roma ha approvato le graduatorie dei candidati del concorso per il rilascio di 1. Segnala romatoday.it