Pubblicate le graduatorie provvisorie del bando social housing di Venezia

Veneziatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Venezia ha comunicato che il 16 ottobre 2025 sono state approvate le graduatorie provvisorie relative al bando valido per la locazione con contratto Social Housing di circa 200 alloggi, situati in tutto il territorio comunale.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Social Housing: le graduatorie provvisorie - 2047 del 16 ottobre 2025 sono state approvate le graduatorie provvisorie relative al Bando valido per la locazione con contratto ... Segnala live.comune.venezia.it

Bando alloggi popolari. Ecco come fare ricorso - Pubblicate graduatorie provvisorie per assegnazione alloggi Erp nell'Empolese Valdelsa. Riporta lanazione.it

Bando taxi, via libera dalla Giunta alle graduatorie definitive per il rilascio di 1.000 nuove licenze - La Giunta di Roma ha approvato le graduatorie dei candidati del concorso per il rilascio di 1. Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Pubblicate Graduatorie Provvisorie Bando