PSP PSVITA FrogGBC v0.13 | Temi per il Frontend e Impostazioni Predefinite Migliorate

Gamesandconsoles.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scena dell’emulazione PSP si arricchisce di un nuovo aggiornamento!  Tomasz?ubertowski (tzubertowski)  ha appena pubblicato, pochi minuti fa, la release  FrogGBC v0.1.3, un emulatore minimalista per Game Boy e Game Boy Color che non smette di migliorare. Se ami i giochi retrò e hai una PSP in tasca, FrogGBC è la soluzione leggera, veloce e super compatibile che fa per te. Scopriamo cosa c’è di nuovo. Cos’è FrogGBC?. FrogGBC è un porting per PSP del core Libretro di  Gambatte, un emulatore GBC noto per la sua accuratezza. La filosofia di FrogGBC è la minimalità: è incredibilmente piccolo, compatibile e ottimizzato per funzionare alla perfezione sull’hardware reale della PSP, consumando pochissima batteria. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Psp Psvita Froggbc V013