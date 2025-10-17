PS5 Dopo YOUTUBE c’e’ NETFLIX | possibile ulteriore userland exploit per PS5
La ricerca di vulnerabilità sulla PS5 rimane una delle sfide più interessanti per la sicurezza informatica. Mentre la scena del jailbreaking continua ad evolversi, emergono dettagli su possibili vettori d’attacco che potrebbero aprire nuove strade per la console di Sony. Oltre alle solite applicazioni di sistema, un punto d’ingresso promettente potrebbe essere l’app Netflix per PS5. Questa applicazione, che utilizza framework web per aggiornare regolarmente i suoi contenuti, rappresenta un potenziale vettore per sfruttare vulnerabilità nel motore browser della console. In questo scenario, il bug CVE-2024-4701 è stato considerato come un possibile candidato per ottenire Remote Code Execution (RCE). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
News recenti che potrebbero piacerti
Dopo il brusco e inaspettato stop al "Marulla" contro l'Atalanta U23, il Cosenza, già sabato contro il Sorrento, vuole riprendere il cammino interrotto. I lupi in trasferta sono ancora imbattuti in campionato. Iscriviti al nostro canale YouTube qui youtube. - facebook.com Vai su Facebook