PS5 Dopo YOUTUBE c’e’ NETFLIX | possibile ulteriore userland exploit per PS5

La ricerca di vulnerabilità sulla PS5 rimane una delle sfide più interessanti per la sicurezza informatica. Mentre la scena del jailbreaking continua ad evolversi, emergono dettagli su possibili vettori d’attacco che potrebbero aprire nuove strade per la console di Sony. Oltre alle solite applicazioni di sistema, un punto d’ingresso promettente potrebbe essere  l’app Netflix per PS5. Questa applicazione, che utilizza framework web per aggiornare regolarmente i suoi contenuti, rappresenta un potenziale vettore per sfruttare vulnerabilità nel motore browser della console. In questo scenario, il bug  CVE-2024-4701  è stato considerato come un possibile candidato per ottenire  Remote Code Execution (RCE). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

