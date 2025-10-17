Inter News 24 Le parole di Roberto Pruzzo, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Roberto Pruzzo, ex attaccante e bandiera della Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per analizzare l’attesissimo big match di dopodomani tra i giallorossi e l’ Inter, offrendo il suo punto di vista sulla sfida e sui protagonisti in campo. IL RUOLO DI SOULE’ – Soulè ha un’importanza fondamentale in questo momento, spero ci faccia vincere le partite. Ovviamente gli serve collaborazione, non può fare tutto da solo, ma ora mi sembra cresciuto anche a livello di consapevolezza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pruzzo su Roma Inter: «Rischia di più Chivu, per lui può diventare dura. Ecco cosa mi aspetto»