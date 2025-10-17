Pruzzo su Roma Inter | Rischia di più Chivu per lui può diventare dura Ecco cosa mi aspetto

Internews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Roberto Pruzzo, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Roberto Pruzzo, ex attaccante e bandiera della Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per analizzare l’attesissimo big match di dopodomani tra i giallorossi e l’ Inter, offrendo il suo punto di vista sulla sfida e sui protagonisti in campo. IL RUOLO DI SOULE’ – Soulè ha un’importanza fondamentale in questo momento, spero ci faccia vincere le partite. Ovviamente gli serve collaborazione, non può fare tutto da solo, ma ora mi sembra cresciuto anche a livello di consapevolezza. 🔗 Leggi su Internews24.com

pruzzo su roma inter rischia di pi249 chivu per lui pu242 diventare dura ecco cosa mi aspetto

© Internews24.com - Pruzzo su Roma Inter: «Rischia di più Chivu, per lui può diventare dura. Ecco cosa mi aspetto»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pruzzo roma inter rischiaPruzzo: “Roma-Inter? Chivu rischia di più perché se ne perde 3 su 7…” - Roberto Pruzzo, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha parlato così in vista di Roma- Da msn.com

pruzzo roma inter rischia‘RADIO PENSIERI’, FERRAJOLO: “La Roma è più forte dell’Inter nel gruppo” - La Roma individualmente è inferiore all’Inter, ma la sua forza è il gruppo. msn.com scrive

pruzzo roma inter rischiaInter, Thuram tenta il recupero lampo per la Roma - Marcus Thuram punta alla sfida con la Roma, in programma all’Olimpico domenica 18 ottobre. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pruzzo Roma Inter Rischia