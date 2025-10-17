Philip Island, 17 ottobre 2025 – Marco Bezzecchi e l’Aprilia. Un binomio che potrebbe regalare soddisfazioni. Noale è stata la più veloce nel venerdì del Gp di Australia a Philip Island con il Bez che conferma il feeling e la fiducia che aveva messo in mostra a Mandalika. Margine per la moto italiana che ha strappato il miglior tempo nelle prequalifiche con quasi tre decimi sugli avversari, ma il Bez dovrà scontare una penalità in gara per la caduta in Indonesia, poi secondo è Fernandez con la stessa moto, mentre Pecco Bagnaia si è salvato con la nona posizione ottenendo l’accesso diretto alla Q2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prove libere MotoGp Australia, Bezzecchi il più veloce al venerdì. Nono Bagnaia