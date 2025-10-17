Protesta dei lavoratori dell’igiene ambientale davanti alla sede di Alia Salari fermi e sicurezza a rischio VIDEO

Firenzetoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presidio dei lavoratori delligiene ambientale davanti alla sede di Alia in via Torre degli Agli. Protesta che arriva dopo che le segreterie di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato una giornata di sciopero per i lavoratori delle imprese pubbliche e private che operano nel. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

protesta lavoratori dell8217igiene ambientaleCaos traffico a Lecce: città bloccata dal corteo dei lavoratori dell’Igiene Ambientale - Dalle prime ore del mattino, un lungo corteo di lavoratori del settore Igiene Ambientale ha ... Come scrive msn.com

protesta lavoratori dell8217igiene ambientaleLavoratori igiene urbana in sciopero, disagi e sit-in a Cagliari - Sciopero anche in Sardegna e manifestazione davanti alla prefettura di Cagliari dei lavoratori dell'igiene ambientale promossa da Fp Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Fiadel. Segnala msn.com

Igiene ambientale . Chiamati a scioperare 1500 lavoratori - Gesenu: "I servizi minimi saranno garantiti ma attesi disagi". Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Protesta Lavoratori Dell8217igiene Ambientale