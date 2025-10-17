Protesta a Martinengo | animalisti pronti a bloccare la camminata degli asini
Martinengo. Domenica 19 ottobre piazza Papa Giovanni XXIII ospiterà un presidio di protesta contro la “camminata allegro andante” degli asinelli nell’ambito del tradizionale Palio dei Cantù, organizzato dal Gruppo Folcloristico Bartolomeo Colleoni giunto, ormai, alla 45° edizione. L’iniziativa, promossa da Fronte Animalista e Avi (Associazione Vegani Internazionale), non si limita alla presenza di attivisti durante lo svolgimento della manifestazione folcloristica ma corre anche attraverso delle lettere di diffida che le diverse associazioni animaliste hanno inviato con lo scopo di chiedere la verifica dei permessi per la “sfilata” degli asini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Domani in edicola su LA PROVINCIA di Fiumicino Il sequestro della piantagione di marijuana, la protesta degli studenti per Gaza ? E molto altro... REDAZIONE: VIA MARTINENGO, 72 - FIUMICINO - facebook.com Vai su Facebook
Caccia, la protesta degli animalisti - Nella giornata di apertura ufficiale della stagione venatoria le associazioni animaliste hanno manifestato contro il disegno di legge sulla caccia. Come scrive rainews.it
Eolie, troppe capre selvatiche ad Alicudi: iniziata la cattura. La protesta degli animalisti - La vicenda delle capre eoliane che ha fatto il giro del mondo su giornali, siti web e social, torna di nuovo in primo piano. Da corriere.it