Proteggi il tuo pet dalla pioggia con questo ombrello Non ne farai più a meno

Pet e pioggia spesso non vanno affatto d’accordo. I temporali infatti possono spaventare gli animali domestici e rendere complicate le passeggiate. L’ombrello per cani e gatti serve proprio ad ovviare a questo problema, offrendo una soluzione per chi non vuole (e non può) rinunciare alle uscite durante la giornata per fare i bisogni, anche quando il tempo non è favorevole. Spesso infatti gli impermeabili risultano fastidiosi per i cani o i gatti, che li rifiutano. L’ombrello per pet è invece comodo e versatile, ha infatti incorporato il guinzaglio ed è dotato di una presa sicura ed ergonomica per rendere le passeggiate sotto la pioggia semplici e, perché no, anche piacevoli. 🔗 Leggi su Dilei.it

