Proroga e ampliamento Corsi Indire | il merito è di Pittoni e dei comitati

La proroga per i corsi Indire è un traguardo importante. Nonostante le rivendicazioni di alcuni sindacati, il merito va all'impegno costante dei comitati di docenti esclusi e al supporto decisivo dell'On. Mario Pittoni, che hanno creduto fin da subito in questa battaglia. Di seguito il comunicato stampa congiunto del Comitato DPSE (Docenti Precari con Specializzazione Europea) e del Gruppo Uniti per Indire – INsieme DIventeremo REaltà.Corsi Indire, proroga e ampliamento: il merito va all’On. Pittoni e ai comitati dei docenti esclusiIn questi giorni stanno circolando alcune comunicazioni da parte di sindacati che si attribuiscono il merito per l’approvazione degli emendamenti al Senato relativi ai corsi Indire. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

