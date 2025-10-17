Propaganda Live ospita il premio Nobel Giorgio Parisi
Diego Bianchi torna questa sera, venerdì 17 ottobre, alle 21.15 su La7, con Propaganda Live, il programma satirico della rete di Urbano Cairo, che ogni settimana racconta l’attualità con il suo mix di satira, approfondimento e intrattenimento. Anticipazioni e ospiti del 17 ottobre 2025. Nel nuovo appuntamento, sarà atteso in studio il premio Nobel Giorgio Parisi per un’intervista con il padrone di casa. Spazio anche al reportage della settimana, che è affidato alla giornalista Francesca Mannocchi che sarà in studio di ritorno da Israele, dove ha raccolto testimonianze dalla Cisgiordania occupata e da Tel Aviv durante le manifestazioni per la liberazione degli ostaggi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
