Pronostico Union Berlino-Borussia Monchengladbach | la classifica preoccupa
Union Berlino-Borussia Monchengladbach è una partita della settima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Inizierà decisamente a preoccupare la classifica del Borussia Monchengladbach dopo questa partita. Gli ospiti, al momento penultimi dopo sei giornate, con soli tre punti conquistati, rischiano alla fine di questa giornata di ritrovarsi da soli all’ultimo posto. (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, perché l’Union Berlino, che invece di punti ne ha sette – ha grosse possibilità di portarsi a casa l’intera posta in palio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
