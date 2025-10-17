Spezia-Cesena è una partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Si gioca assolutamente la panchina il tecnico dello Spezia, D’Angelo. La sua squadra non ha mai vinto in campionato e solamente una grandissima forza di volontà, e una certa stima, da parte della società, ha evitato fino al momento il cambio. (Lapresse) – Ilveggente.it Lo Spezia, però, deve rinascere in qualche modo soprattutto dopo la stupenda stagione scorsa quando solamente la Cremonese, nella finale dei playoff, non ha permesso ai liguri di andare in Serie A. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Spezia-Cesena: vittoria salva panchina