Pronostico Siviglia-Maiorca | non succede da un sacco di tempo

Siviglia-Maiorca è una gara della nona giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Il livello di autostima del Siviglia di Almeyda – si l'ex centrocampista con un passato alla Lazio in Italia ma non solo – dopo la vittoria contro il Barcellona è salito in maniera esponenziale. Quella contro i catalani, prima della sosta, è stata la seconda vittoria di fila degli andalusi. E adesso sotto con il Maiorca. Non succedeva da un sacco di tempo che il Siviglia non riuscisse a vincere due match consecutivi.

