Pronostico Siviglia-Maiorca | non succede da un sacco di tempo
Siviglia-Maiorca è una gara della nona giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Il livello di autostima del Siviglia di Almeyda – si l’ex centrocampista con un passato alla Lazio in Italia ma non solo – dopo la vittoria contro il Barcellona è salito in maniera esponenziale. Quella contro i catalani, prima della sosta, è stata la seconda vittoria di fila degli andalusi. E adesso sotto con il Maiorca. (Lapresse) – Ilveggente.it Non succedeva da un sacco di tempo che il Siviglia non riuscisse a vincere due match consecutivi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Argomenti simili trattati di recente
#Liga Thread È subito testa a testa #RealBarca, come da facile pronostico Entrambe hanno preso una scoppola Il Real 5-2 nel derby con l’Atleti Il Barca 4-1 a Siviglia (senza Yamal) La differenza la fa il pari a Vallecano (1-1) dei blaugrana, che restano quindi - X Vai su X
Tra i giocati rinati in questo avvio di stagione, troviamo anche un lampante Alexis Sanchez, che dopo l’infelice ritorno a Udine, si sta ritrovando con il Siviglia. Prima il delizioso assist di tacco per il pareggio nel finale contro l’Elche, poi il gol del definitivo 1-2 co - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Siviglia vs Maiorca – 18 Ottobre 2025 - Alle 14:00 del 18 Ottobre 2025 il Siviglia ospita il Maiorca al Stadio Ramón Sánchez Pizjuán per una sfida di La Liga che può pesare nella zona centrale della ... Come scrive news-sports.it
Pronostico Siviglia-Maiorca 18 Ottobre 2025: 9ª Giornata di Liga Spagnola - Maiorca, match de LaLiga in scena sabato 18 ottobre 2025 alle 14:00 al Ramón Sánchez- Riporta bottadiculo.it