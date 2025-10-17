Pronostico Marsiglia-Le Havre | quinta vittoria di fila

Marsiglia-Le Havre è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Tutto è realmente cambiato, per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, dopo la splendida vittoria in campionato contro il Psg che mancava in casa un decennio. Una vittoria, quella, che ha totalmente cambiato il modo di pensare della truppa dell’allenatore italiano, adesso vogliosa di giocarsi il campionato fino alla fine. (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, non sarà semplice e lo sappiamo tutti perché per il Psg non vincere la Ligue 1 sarebbe un vero e proprio fallimento, ma i marsigliesi in Francia sono l’unica formazione credibile sotto questo aspetto, l’unica che potrebbe in qualche modo, davvero, cercare di dare fastidio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

