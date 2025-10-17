Pronostico Lecce-Sassuolo | appuntamento ancora rimandato il segno da preferire

Lecce-Sassuolo è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Sia il Lecce che il Sassuolo se ne sono andate alla sosta dopo una vittoria. Importantissima soprattutto quella della squadra allenata da Di Francesco, che sembra essersi messa alle spalle il momento negativo. Anche perché prima era arrivato il pareggio interno contro il Bologna. Pronostico Lecce-Sassuolo: la mentalità ci dice il finale (Lapresse) – Ilveggente.it Due, invece, le affermazioni di fila della truppa di Grosso, una formazione che sta iniziando a giocare bene, sfruttando soprattutto le qualità di quelli che giocano davanti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

