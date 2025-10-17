Juve Stabia-Avellino è una partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Alta tensione. Altissima tensione. Juve Stabia e Avellino si affrontano per l’ottava giornata del campionato di Serie B e arrivano comunque in un buono stato di forma, nonostante la sconfitta contro la Carrarese dei padroni di casa prima della sosta. (Lapresse) – Ilveggente.it Sono dieci i punti delle Vespe, dodici dei lupi avellinesi che, come neo promossa, ha prima l’obiettivo di salvarsi e poi riuscire a prendersi chissà, magari qualche soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Juve Stabia-Avellino: alta tensione