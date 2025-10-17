Pronostico e quote Ugo Humbert – Lorenzo Sonego ATP Stoccolma 17-10-2025

Come testa di serie numero 4, Ugo Humbert ha iniziato il torneo direttamente al secondo turno, battendo Matteo Berrettini in due set come da noi pronosticato, mentre Lorenzo Sonego ha giocato due partite, ovviamente vincendole entrambe. Mercoledì ha sconfitto l’inesperto Fery mentre ieri ha battuto Kovacevic, sempre in due set. Un momento di stabilità non . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

