Angers-Monaco è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Quinto in classifica con tredici punti conquistati fino al momento – a tre punti dalla vetta che come al solito è del Psg – il Monaco riparte in campionato sul campo dell’Angers. E non c’è mai stata storia. (Lapresse) – Ilveggente.it Un tabù, per i padroni di casa, la sfida contro i monegaschi: nelle ultime cinque uscite, infatti, è sempre arrivata una vittoria della squadra che sabato sera giocherà in trasferta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Angers-Monaco: continua a non esserci storia