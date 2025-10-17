Serie B, quattro partite in programma nel pomeriggio: intriga la sfida tra Frosinone e Monza, coi ciociari che puntano a dimenticare la batosta di Venezia. Anche la Serie B rientra nel novero di quei campionati che si sono fermati per due settimane per dare spazio agli impegni delle nazionali. Nell’ultimo turno, il settimo, aveva fatto scalpore la debacle del Frosinone di Massimiliano Alvini, fino a quel momento ancora imbattuto in campionato, nella trasferta di Venezia: i ciociari, arrivati in laguna sulle ali dell’entusiamo per via delle due vittorie di fila con Mantova e Cesena, sono stati travolti 3-0 dagli arancioneroverdi, più cinici e cattivi sottoporta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostici Serie B 18 ottobre ore 15:00: scontro d'alta classifica in Ciociaria