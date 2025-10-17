Promozione Girone A Rangers Qualiano pronti alla sfida contro il Cardito Calcio
Sfida ad alta tensione allo stadio S. Stefano: i Rangers cercano punti preziosi contro un avversario ostico. QUALIANO – Sabato 18 ottobre, ore 15:30, allo Stadio “S. Stefano” di Qualiano andrà in scena la sesta giornata del campionato di Promozione Campania – Girone A. A sfidarsi saranno i padroni di casa dei Rangers Qualiano e l’ASD Cardito Calcio, in un match che promette emozioni e grande intensità. Dopo un avvio di stagione combattuto, i Rangers Qualiano si preparano a un’altra prova importante contro una formazione ben organizzata come quella del Cardito. L’obiettivo è chiaro: portare a casa un risultato positivo e continuare a lottare nelle zone alte della classifica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
