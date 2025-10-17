Programmi TV venerdì 17 ottobre 2025 | show film e fiction
“Tale e Quale Show” su Rai 1, “Tradimento” su Canale 5, “Wolf Man” su Sky Cinema 1. Guida ai programmi Tv della serata del 17 ottobre 2025. La serata televisiva di venerdì 17 ottobre 2025 offre un palinsesto ricco e variegato, capace di soddisfare ogni gusto. Su Rai 1 torna l’intrattenimento musicale con Tale e Quale Show, mentre Canale 5 propone tre episodi inediti della soap turca Tradimento, al centro di nuovi colpi di scena. Gli amanti del cinema troveranno azione e vendetta in Colombiana su Italia 1 e atmosfere gotiche in Wolf Man su Sky Cinema 1. Per chi cerca informazione e inchiesta, Far West su Rai 3 e Quarto Grado su Rete 4 approfondiscono i lati oscuri della cronaca italiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
