Solo una pausa per la commemorazione dei defunti. Poi o lavori riprenderanno a pieno ritorno, per un ’opera di grande importanza. Già in fase avanzata. È il percorso di riqualificazione del parcheggio del cimitero di via dei Campisanti, un intervento che punta a migliorare funzionalità e decoro dell’area. È in fase di completamento la sistemazione della zona sud, confinante con il cimitero della Misericordia, riaperta al pubblico dopo i primi lavori. Gli interventi – viene spiegato dall’amministrazione – proseguiranno, poi, nella parte nord dopo la pausa prevista in occasione della commemorazione dei defunti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Progetto 'San Lorenzo si rigenera'. Avanzano i lavori nella zona sud: "Stop solo per la festa dei defunti"

