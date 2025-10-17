Progetto ’San Lorenzo si rigenera’ Avanzano i lavori nella zona sud | Stop solo per la festa dei defunti

Solo una pausa per la commemorazione dei defunti. Poi o lavori riprenderanno a pieno ritorno, per un ’opera di grande importanza. Già in fase avanzata. È il percorso di riqualificazione del parcheggio del cimitero di via dei Campisanti, un intervento che punta a migliorare funzionalità e decoro dell’area. È in fase di completamento la sistemazione della zona sud, confinante con il cimitero della Misericordia, riaperta al pubblico dopo i primi lavori. Gli interventi – viene spiegato dall’amministrazione – proseguiranno, poi, nella parte nord dopo la pausa prevista in occasione della commemorazione dei defunti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Progetto ’San Lorenzo si rigenera’. Avanzano i lavori nella zona sud: "Stop solo per la festa dei defunti"

Leggi anche questi approfondimenti

La protesta di Salviamo Firenze arriva nell'area Verde Ponte a Greve-San Lorenzo dove c'è un progetto che prevede la realizzazione di un strada e l’asfaltatura di «750 mq di area verde» - facebook.com Vai su Facebook

Ex convento di San Lorenzo. Rebus progetto esecutivo. E le spese lievitano ancora - È ancora lunga e tortuosa la strada che porta al via libera della ristrutturazione di uno dei punti forti della maxi- Riporta lanazione.it