Profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci vittima di un vile attentato

“Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma d’inchiesta del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La solidarietà piena e profonda a @SigfridoRanucci e a @reportrai3. senza dimenticare che i vigliacchi che stanotte hanno compiuto l’attentato contro Sigfrido hanno coinvolto la sua famiglia, la sua vita, pubblica e privata. Minare la credibilità del giornalismo l - X Vai su X

Solidarietà profonda a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia, colpiti da un atto vile e inquietante. L’esplosione dell’ordigno sotto la sua auto — che ha coinvolto anche quella della figlia — è un attacco alla persona, ma anche a ciò che rappresenta: il coraggio de - facebook.com Vai su Facebook

Sigfrido Ranucci, i punti da chiarire: l'ordigno tra i vasi, la scorta, l'uomo incappucciato - Conteneva oltre un chilo di polvere pirica l'ordigno che è esploso sotto casa di Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Report che il prossimo 26 ottobre tornerà ... Si legge su ilmessaggero.it

Attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, la solidarietà di Genova. Salis: “Atto vile e intollerabile” - Numerosi messaggio di sostegno e solidarietà al giornalista Rai le cui vetture sono state fatte esplodere questa notte ... Scrive msn.com

Sigfrido Ranucci in trattativa con La7: «Previsto un incontro con Cairo entro fine mese». Cosa succederà a Report - Contatti in corso tra Sigfrido Ranucci e La7 per un progetto che potrebbe prendere il via la prossima stagione. Da leggo.it