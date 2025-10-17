Professionisti solo il 28% lavora con la PA
La Pubblica Amministrazione si conferma un interlocutore importante ma non dominante per i liberi professionisti italiani. È quanto emerge da un'indagine condotta da Ludovica Zichichi e Camilla Lombardi, ricercatrici dell'Osservatorio delle Libere Professioni, tra luglio e agosto 2025 su un campione di 832 professionisti, che fotografa un sistema articolato, dove la committenza pubblica rappresenta un canale di lavoro stabile ma con incidenza economica contenuta. «Il quadro complessivo - sottolinea Marco Natali, presidente nazionale di Confprofessioni - descrive un Paese a due velocità: il Nord più orientato al mercato privato, il Centro e il Sud ancora legati alla domanda pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
