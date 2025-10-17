Processo Vassallo seconda udienza a Salerno | scontro sulla presenza della Fondazione
Si è tenuta oggi la seconda udienza preliminare per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica ucciso il 5 settembre 2010. Pochi minuti dopo la conclusione, l'attenzione si è concentrata sulle questioni procedurali che hanno animato il dibattimento davanti al Giudice per le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Processo per l'omicidio di Angelo Vassallo: domani a Salerno la seconda udienza - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Vassallo, domani a Salerno la seconda udienza del processo https://salernotoday.it/cronaca/vassallo-udienza-seconda-udienza-17-ottobre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/39678782958215/vassallo_angelo-2.j - X Vai su X
Processo omicidio Vassallo: seconda udienza e punto stampa in Tribunale - La Fondazione Angelo Vassallo comunica che domani, 17 ottobre 2025, si terrà la seconda udienza del processo per l’omicidio ... Si legge su expartibus.it
Omicidio Vassallo, domani la seconda udienza in Tribunale - SALERNO – Domani, venerdì 17 ottobre 2025, si terrà presso il Tribunale di Salerno la seconda udienza del processo per l’omicidio di Angelo Vassallo, il “Sindaco Pescatore” ucciso nel 2010 in ... Lo riporta marigliano.net
Omicidio Vassallo, domani la seconda udienza: rinviata la manifestazione in sostegno al colonnello Cagnazzo - Alla vigilia dell’appuntamento in aula, il colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo, uno degli imputati, ha chiesto e ottenuto il rinvio della manifestazione organizzata in suo sostegno. Scrive agro24.it