Processo Vassallo seconda udienza a Salerno | scontro sulla presenza della Fondazione

Salernotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta oggi la seconda udienza preliminare per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica ucciso il 5 settembre 2010. Pochi minuti dopo la conclusione, l'attenzione si è concentrata sulle questioni procedurali che hanno animato il dibattimento davanti al Giudice per le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

