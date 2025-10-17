Processo alla sicurezza | quando difendere chi ci difende diventa un problema politico

Lidentita.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia che si vergogna della polizia, nel Paese dei decreti “mille-tutto”, quello da scardinare è giusto il decreto che colmando vuoti normativi, si sforza di fornire tutele più adeguate ai costanti rischi che corre il personale delle forze di polizia, fornendo, tra l’altro, strumenti a supporto delle funzioni per l’esercizio dei poteri delegati alle Autorità . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

processo alla sicurezza quando difendere chi ci difende diventa un problema politico

© Lidentita.it - Processo alla sicurezza: quando difendere chi ci difende diventa un problema politico

Argomenti simili trattati di recente

"Processo a Rimini: Valeria Bartolucci difende il marito Louis Dassilva, mentre l'amante Manuela Bianchi accusa dall'esterno" - Lunedì si è aperto a Rimini il processo contro Louis Dassilva, accusato di aver ucciso Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023. Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Processo Sicurezza Difendere Difende