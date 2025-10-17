Prix Italia 2025 a Napoli | La città è eccellenza dell' accoglienza per ospitare il meglio della tv mondiale

In una giornata in cui la stampa e, in particolar modo l’informazione Rai, è stata attaccata nel modo più vile e agghiacciante con l’attentato fatto questa notte a Sigfrido Ranucci, giornalista anima di Report, la presentazione del Prix Italia a Palazzo Reale di Napoli assume ancora più valore in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Al via il Prix Italia con Napoli al centro. Da lunedì oltre 40 eventi, 238 programmi in concorso #ANSA - X Vai su X

WE ARE PARTENOPE Palazzo Reale di Napoli 20 ottobre – ore 15.00 In occasione dell’inaugurazione del 77° Prix Italia, si apre la mostra “We Are Partenope”, ispirata al calendario Comix 2026 e dedicata alle donne che hanno fatto la storia di Napoli. Tredici - facebook.com Vai su Facebook

Prix Italia 2025 a Napoli: "La città è eccellenza dell'accoglienza per ospitare il meglio della tv mondiale" - La 77esima edizione del premio quest'anno si svolge in città per premiare le produzioni della radio e tv internazionali con una settimana ricca di eventi. Come scrive napolitoday.it

Napoli, la 77ma edizione del Prix Italia presentata a Palazzo reale - Si è svolta presso il Salone d'Ercole di Palazzo Reale a Napoli la presentazione della 77ma edizione del Prix Italia. Riporta msn.com

Al via il Prix Italia con Napoli al centro - Ad esempio, la cerimonia sarà trasmessa ovunque e sarà in inglese proprio per renderla accessibile a tutti". Segnala ansa.it