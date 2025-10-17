Principe Andrea rinuncia al suo titolo reale

(Adnkronos) – Il principe Andrea rinuncerà ai suoi titoli, incluso quello di duca di York. Ad annunciarlo è lo stesso principe Andrea in un comunicato. Il fratello di re Carlo è coinvolto nello scandalo sessuale legato a Jeffrey Epstein. "Dopo averne discusso con il Re, con i miei familiari più stretti e con quelli più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

