Primo derby Entella-Sampdoria striscioni di sfottò | Lei viaggia spesso per l' Aurelia

Genovatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini di alcuni striscioni di sfottò ai sampdoriani hanno cominciato a circolare tra le chat dei tifosi del Genoa. L'occasione scelta dai supporter del Grifone è il derby inedito Entella-Sampdoria, prima sfida in assoluto tra le due squadre, in programma a Chiavari venerdì sera alle ore 20. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

primo derby entella sampdoriaIl giorno del primo derby Entella-Sampdoria, Gozzi ai tifosi: "Sia una festa" - Venerdì sera a Chiavari la prima sfida ufficiale tra le due formazioni, le parole del presidente biancoceleste con l'appello alle due tifoserie ... Lo riporta today.it

primo derby entella sampdoriaEntella-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Donati e Chiappella per il derby - Sampdoria di venerdì 17 ottobre alle ore 20:30 sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN e anche su Amazon Prime e One Football (novità di ... genovatoday.it scrive

primo derby entella sampdoriaVirtus Entella-Sampdoria: diretta live e risultato in tempo reale - Sampdoria di Venerdì 17 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Primo Derby Entella Sampdoria