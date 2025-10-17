Prevenzione infezioni sessuali | meno condilomi grazie al vaccino contro l’HPV

L e generazioni vaccinate contro il papillomavirus umano (HPV) stanno raccogliendo i primi frutti della prevenzione delle infezioni sessuali: i casi di condilomi anogenitali sono in netto calo. Lo confermano i dati dell ’Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma, uno dei principali centri italiani per le infezioni sessualmente trasmesse, che tra il 2013 e il 2022 ha registrato una drastica riduzione delle diagnosi. Dieta e prevenzione dei tumori: le raccomandazioni degli esperti X Infezioni sessuali, un trend che parla chiaro. I ricercatori hanno analizzato quasi diecimila casi di condilomi diagnosticati nell’arco di trent’anni, dal 1991 al 2022. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Prevenzione infezioni sessuali: meno condilomi grazie al vaccino contro l’HPV

