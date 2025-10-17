Prevenzione e sostegno ’Ottobre Rosa’ sul territorio

EMPOLESE VALDELSA Conoscenza, informazione, ricerca e diagnosi precoce dei tumori al seno. Tutti uniti per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione contro i tumori femminili. Dalle camminate agli aperitivi di solidarietà, è entrato nel vivo "Ottobre rosa - Prevenire per sconfiggere", il cartellone di eventi promossi dai comuni dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore, da Astro onlus (associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia) in collaborazione con Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e Centro Donna dell'Ospedale San Giuseppe. Ancora tanti gli appuntamenti diffusi pensati per raccogliere fondi in favore di Astro, che sarà presente col suo stand il 25 ottobre alle 12 durante "Pace e libertà: il cammino di Empoli per la Pace", in piazza Farinata degli Uberti.

