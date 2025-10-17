Prevenzione e sostegno ’Ottobre Rosa’ sul territorio

Lanazione.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

EMPOLESE VALDELSA Conoscenza, informazione, ricerca e diagnosi precoce dei tumori al seno. Tutti uniti per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione contro i tumori femminili. Dalle camminate agli aperitivi di solidarietà, è entrato nel vivo "Ottobre rosa - Prevenire per sconfiggere", il cartellone di eventi promossi dai comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore, da Astro onlus (associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia) in collaborazione con Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe. Ancora tanti gli appuntamenti diffusi pensati per raccogliere fondi in favore di Astro, che sarà presente col suo stand il 25 ottobre alle 12 durante "Pace e libertà: il cammino di Empoli per la Pace", in piazza Farinata degli Uberti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

prevenzione e sostegno 8217ottobre rosa8217 sul territorio

© Lanazione.it - Prevenzione e sostegno ’Ottobre Rosa’ sul territorio

News recenti che potrebbero piacerti

Il Charity Dinner di The Estée Lauder Companies a sostegno della prevenzione e della ricerca sul tumore al seno - Il 10 ottobre, Palazzo Serbelloni si è tinto di rosa per una causa speciale: la tradizionale Charity Dinner organizzata da The Estée Lauder Companies Italia, a sostegno della prevenzione e della ... Scrive vogue.it

Sostegno ai centri antiviolenza e alla case rifugio già esistenti - Ripartizione alle Conferenze dei Sindaci dei fondi nazionali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Da regione.liguria.it

Prevenzione e sostegno: PENNY Italia e Fondazione AIRC ancora insieme - Nei 449 negozi PENNY di tutta Italia, dal 1° febbraio, sarà possibile acquistare le “Arance rosse per la Ricerca”. Riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Prevenzione Sostegno 8217ottobre Rosa8217