Prevenzione del tumore al seno | sensibilizzazione tra i banchi di scuola
BRINDISI - Si è tenuto ieri mattina (giovedì 16 ottobre 2025), presso l'Auditorium dell'Ipsss “F.L. Morvillo Falcone - M. Bassi” di Brindisi, il primo incontro di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno, nell'ambito delle iniziative promosse per Ottobre Rosa 2025.L'incontro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
