Prevenzione del tumore al seno a Bagheria parte un progetto di screening per le donne più fragili
Domani (sabato 18 ottobre) a Villa Santa Teresa, a Bagheria, dalle 9 alle 13.30, sarà presentato il progetto di screening per la prevenzione del tumore al seno dalla clinica e dall'associazione "Serena a Palermo" Odv-Ets, con il sostegno del Comune di Bagheria, partner del progetto, che si.
OGGI a Il Mio Medico prevenzione del tumore al seno come prevenire gli incedenti domestici e fratture in casa l'alimentazione sana in menopausa Il mio medico dal lunedì al venerdì alle 09.45
Attaccare una scienziata come @ilariacapua solo perché promuove la prevenzione del tumore al seno è vergognoso. Ma ancora più vergognoso è vedere centinaia di persone che applaudono un insulto del genere. Non stanno bene
Bagheria in campo per la prevenzione oncologica: progetto di screening dedicato alle donne fragili.
Tumore al seno, la prevenzione viaggia lungo l'Italia - Informazioni e visite senologiche gratuite in 27 città, dalla Lombardia alla Sicilia.
Tumore al seno, l'importanza della prevenzione: iniziative a Castelfranco di Sotto - Una serie di appuntamenti per far riflettere su quanto sia fondamentale la diagnosi precoce per sconfiggere la malattia