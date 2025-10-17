Prevenzione del tumore al seno a Bagheria parte un progetto di screening per le donne più fragili

Domani (sabato 18 ottobre) a Villa Santa Teresa, a Bagheria, dalle 9 alle 13.30, sarà presentato il progetto di screening per la prevenzione del tumore al seno dalla clinica e dall'associazione "Serena a Palermo" Odv-Ets, con il sostegno del Comune di Bagheria, partner del progetto, che si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

