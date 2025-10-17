Prevenzione al gioco d' azzardo tra i giovani | a Bucine parte il progetto Beyond The Gap

Nel comune di Bucine è partita martedì 14 ottobre e durerà fino alla fine del 2026 l'iniziativa di prevenzione contro il disturbo da gioco d’azzardo. Si tratta del progetto “Beyond the Gap”, finalizzato a promuovere una campagna di sensibilizzazione e informazione sui comportamenti a rischio di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

Giovani e gioco d’azzardo: la prevenzione passa anche dal divertimento responsabile - facebook.com Vai su Facebook

A Carpiano si parla di prevenzione: la vera sfida è dire no al gioco d’azzardo - Sabato 18 ottobre 2025 al Parco degli Aironi, un momento di sensibilizzazione con informazioni, confronto con operatori specializzati e distribuzione di materiali informativi. Lo riporta 7giorni.info

“Game over” al gioco d’azzardo: smascherare l’illusione delle scommesse tra i ragazzi - In un’epoca di crescente esposizione a stimoli digitali, aumenta anche il rischio dei pericoli associati al gioco d’azzardo: il Comune di Foligno ha avviato il progetto Game over – Diciamo stop al gio ... Come scrive umbria24.it

Gioco d’azzardo, Proietti: “Umbria in prima linea per contrasto e prevenzione, necessario rafforzare l’integrazione tra sociale e sanitario” - Si è svolto il 13 ottobre, alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, il convegno "Oltre l'Azzardo: politiche, dati ... orvietosi.it scrive