Presunto epiteto razzista nei confronti di un ragazzino autista di Gtt denunciato a Torino

I carabinieri della compagnia di Torino Mirafiori hanno ricevuto la denuncia di una famiglia egiziana che accusa un autista di Gtt di avere rivolto epiteti razzisti al loro figlio di 12 anni. L'episodio, secondo il loro racconto, risalirebbe alla mattina dello scorso 6 ottobre 2025, quando il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

presunto epiteto razzista confrontiPresunto epiteto razzista nei confronti di un ragazzino, autista di Gtt denunciato a Torino - I carabinieri della compagnia di Torino Mirafiori hanno ricevuto la denuncia di una famiglia egiziana che accusa un autista di Gtt di avere rivolto epiteti razzisti al loro figlio di 12 anni. torinotoday.it scrive

