Presto un sociologo al capezzale del Grande Fratello!

Tutti i sociologi che venticinque anni fa sono intervenuti per spiegare il successo del Grande Fratello dovrebbero adesso trovare una motivazione per il calo di interesse nei confronti del format che da qualche settimana è tornato alle origini con la modalità nip. Una motivazione vera, però, e non le varie cause apparenti come la concorrenza della fiction di Raiuno, il minore appeal degli sconosciuti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

