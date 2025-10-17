Prestiti con interessi fino all’800% | arrestato giovane usuraio

Napolitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri i carabinieri hanno eseguito, a Boscotrecase, un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, emessa a carico di un 26enne accusato di usura ed estorsione aggravate.Le indagini si inseriscono in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

