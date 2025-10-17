Presidente dell' Archeoclub di Celenza denuncia | Vogliono cancellarci ma non lo permetteremo

Foggiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell'Aps Archeoclub di Celenza Valfortore, Elio Venditto, in una nota a mezzo stampa sostiene che l’amministrazione comunale punterebbe ad azzerare decenni di storia e di lavoro volontario, con atti che rischiano di determinare la chiusura dell’associazione, poiché, spiega, “nei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

presidente archeoclub celenza denunciaPresidente dell'Archeoclub di Celenza denuncia: "Vogliono cancellarci ma non lo permetteremo" - Duro affondo politico di Elio Venditti, presidente dell'Aps di Celenza Valfortore, all'indirizzo dell'amministrazione comunale ... Scrive foggiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Presidente Archeoclub Celenza Denuncia