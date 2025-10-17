Presi a calci e pugni da un gruppo di 40 neo fascisti

Cesena, 17 ottobre 2025 - Presi a calci e pugni da una quarantina di persone appartenenti ad ambienti neo-fascisti attivi. Il fatto sarebbe accaduto in pieno centro a Cesena, senza motivo e alcuna provocazione. Ad essere stati picchiati e ad aver quindi denunciato il fatto ai carabinieri, due giovani di origine straniera: un 30enne albanese da tempo residente in città e un suo amico di origine marocchina. Il racconto della vittima. Secondo quanto riferito dal 30enne l'episodio sarebbe accaduto nella notte tra l'11 e il 12 ottobre scorso e lui sarebbe stato trasportato al pronto soccorso, con diagnosi di una frattura del cranio e una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, con una prognosi di 30 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Presi a calci e pugni da un gruppo di 40 neo fascisti”

