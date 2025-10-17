Preoccupante… Il tragico sospetto di Ranucci dopo l’attentato | con chi ce l’ha

Tvzap.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi Tv, Sigfrido Ranucci, giornalista e anchorman della trasmissione Rai Report, è stato vittima di un grave atto intimidatorio nella serata di ieri. Una bomba è esplosa sotto la sua abitazione a Campo Ascolano, distruggendo sia la sua auto personale sia quella appartenente alla figlia. L’episodio, di particolare gravità, ha immediatamente richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine e delle istituzioni, spingendo Ranucci a presentare una denuncia formale presso la compagnia dei carabinieri di via Trionfale. Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Tvzap.it

preoccupante8230 il tragico sospetto di ranucci dopo l8217attentato con chi ce l8217ha

© Tvzap.it - “Preoccupante…”. Il tragico sospetto di Ranucci dopo l’attentato: con chi ce l’ha

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Preoccupante8230 Tragico Sospetto Ranucci