Prende la multa chiede spiegazioni ai vigili e li insulta | 60enne denunciato
Quella sanzione non gli è proprio andata giù. Così che, visti due agenti della polizia locale appiedati, li ha raggiunti, ha chiesto delucidazioni e confermata la multa ha iniziato a insultarli.Il fatto è accaduto ieri mattina a Brugherio. Intorno alle 10.35 di giovedì 16 ottobre due agenti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
