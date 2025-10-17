Premio Talentum 2025 le eccellenze nelle arti e nella cultura premiate a Napoli

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Instabile Napoli la cerimonia del premio "Talentum" 2025, quest'anno dedicato al maestro Roberto De Simone: l'eccellenza in scena tra arte, cultura e suggestioni rinascimentali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

premio talentum 2025 eccellenzePremio Talentum 2025, le eccellenze nelle arti e nella cultura premiate a Napoli - Al Teatro Instabile Napoli la cerimonia del premio "Talentum" 2025, quest'anno dedicato al maestro Roberto De Simone: l'eccellenza in scena tra ... Segnala fanpage.it

Premio Talentum - Il premio delle Eccellenze IX Edizione.18 ottobre 2025 – ore 17:00 Teatro Instabile Napoli (TIN) - “Premio Talentum”: l’eccellenza in scena tra arte, cultura e suggestioni rinascimentali Un evento che celebra il talento, ... Secondo reportweb.tv

premio talentum 2025 eccellenzePREMIO TALENTUM - Il Premio delle Eccellenze, nona edizione, al Teatro Instabile Napoli il 18 ottobre - Un evento che celebra il talento, l’arte e la cultura con una formula unica e suggestiva. Come scrive napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Premio Talentum 2025 Eccellenze