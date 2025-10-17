Premio Talentum 2025 le eccellenze nelle arti e nella cultura premiate a Napoli
Al Teatro Instabile Napoli la cerimonia del premio "Talentum" 2025, quest'anno dedicato al maestro Roberto De Simone: l'eccellenza in scena tra arte, cultura e suggestioni rinascimentali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
"Premio Talentum" dedicato al maestro Roberto De Simone. Nona edizione dell'evento che celebra a Napoli arte e cultura #ANSA - X Vai su X
"Premio Talentum" dedicato al maestro Roberto De Simone. Nona edizione dell'evento che celebra a Napoli arte e cultura #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Premio Talentum 2025, le eccellenze nelle arti e nella cultura premiate a Napoli - Al Teatro Instabile Napoli la cerimonia del premio "Talentum" 2025, quest'anno dedicato al maestro Roberto De Simone: l'eccellenza in scena tra ... Segnala fanpage.it
Premio Talentum - Il premio delle Eccellenze IX Edizione.18 ottobre 2025 – ore 17:00 Teatro Instabile Napoli (TIN) - “Premio Talentum”: l’eccellenza in scena tra arte, cultura e suggestioni rinascimentali Un evento che celebra il talento, ... Secondo reportweb.tv
PREMIO TALENTUM - Il Premio delle Eccellenze, nona edizione, al Teatro Instabile Napoli il 18 ottobre - Un evento che celebra il talento, l’arte e la cultura con una formula unica e suggestiva. Come scrive napolimagazine.com