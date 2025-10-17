Premio Inge Feltrinelli Raccontare il mondo difendere i diritti | scheda progettuale entro il 20 novembre NOTA
Torna il Premio Inge Feltrinelli. Raccontare il mondo, difendere i diritti, giunto alla sua quarta edizione. L’iniziativa, nata da un Protocollo d’Intesa firmato il 24 ottobre 2022 tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, coinvolge anche quest’anno le scuole secondarie di secondo grado con una categoria dedicata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
