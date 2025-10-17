Premio Industria Felix un altro riconoscimento per Nuove Acque

Arezzo, 17 ottobre 2025 – “Industria Felix - L’Italia che compete” è il premio riservato alle imprese competitive a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e sostenibili, che ha ricevuto oggi Nuove Acque durante una cerimonia avvenuta in Campidoglio a Roma. Il Premio si sviluppa attraverso una ricerca condotta in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved Group S.p.A. su circa 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia, e si articola per tutte le regioni italiane per categorie, settori e dimensioni d’impresa. Nuove Acque è stata selezionata per il premio “Industria Felix - L’Italia sostenibile che compete” e, di conseguenza, valutata attraverso un’indagine condotta per evidenziare la performance ESG. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio “Industria Felix”, un altro riconoscimento per Nuove Acque

