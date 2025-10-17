Premio Bianca d’Aponte | le date delle serate finali ad Aversa; Levante sarà la madrina

Tempo di lettura: 4 minuti Sta per alzarsi il sipario sulla ventunesima edizione del Premio Bianca d’Aponte, il contest nazionale dedicato alle cantautrici, in programma il 24 e 25 ottobre 2025 al Teatro Cimarosa di Aversa. L’evento, diventato un punto di riferimento per la musica d’autore al femminile, si svolgerà con il sostegno dei media partner Rai Radio1 e Rai Radio Techetè, e con il patrocinio di Rai Campania. Questa edizione assumerà un significato particolarmente speciale: proprio venerdì 24 ottobre verrà pubblicato “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca” (Gro DischiIrd), il primo album che contiene la voce originale della giovane artista scomparsa nel 2003, a soli 23 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

