Premio Baldry-Luberti
Si terrà il prossimo 22 Ottobre a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio la cerimonia di consegna del premio Baldry Luberti, giunto alla sua III edizione, organizzato da Cismai e Terre des Hommes Italia con Artemisia Centro Antiviolenza e sostenuto dal progetto Respiro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
