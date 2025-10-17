Premiazione del terzo concorso di poesia dialettale Marino Monti

Sabato 18 ottobre in Sala Don Bosco, via Ridolfi 29, si svolgono le premiazioni della terza edizione del concorso letterario di poesia in dialetto romagnolo "Marino Monti". Durante il corso della cerimonia, che è promossa dal Centro di Cultura Romagnola "È Racoz" ed è coordinata da Gabriele Zelli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

